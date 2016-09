RTS Deux 14:55 bis 15:55 Sonstiges Temps présent Sous la couette des Romands CH Stereo Untertitel Merken Selon les sondages, 70% des Romands sont satisfaits de leur vie sexuelle. Les magazines, les pubs, le porno aussi, mettent la pression et vouent un véritable culte à la performance sexuelle : nous devons tous être des bêtes de sexe. Seulement voilà : il existe un énorme décalage entre ce qu'on dit faire sous la couette et ce que l'on fait vraiment, comme le confirme les témoignages francs et sincères recueillis par Temps Présent. En réalité, les problèmes sexuels sont de plus en plus fréquents et les sexologues ont une patientèle toujours plus jeune. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jean-Philippe Ceppi Originaltitel: Temps présent Regie: reportage de Sofia Pekmez et Wilfred Rebetez