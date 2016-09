Sport1+ 18:50 bis 20:35 Fußball Fußball Live - Scottish Premiership FC Dundee - FC Aberdeen, 6. Spieltag Merken Die Scottish Premiership startet in die neue Saison wieder mit dabei: der Traditionsklub Glasgow Rangers, der nach Jahren in der Unterklassigkeit - verursacht durch eine Insolvenz wieder in der höchsten schottischen Liga an den Start geht. Dabei haben sie natürlich auch den Dauerrivalen Celtic Glasgow im Blick, der sich im vergangenen Jahr die Meisterschaft sicherte. Somit dürfen sich die Fans auch wieder auf den Klassiker schlechthin im schottischen Fußball und eines der größten Derbys weltweit freuen: das Old Firm. In Google-Kalender eintragen