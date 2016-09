SWR 22:00 bis 22:30 Quiz Sag die Wahrheit D 2016 2016-09-19 03:55 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken Was beim Baden im Meer gerne mal an den Beinen streift, kommt bei "Sag die Wahrheit" auf den Tisch: Algen. Eine der drei Kandidatinnen kennt sich mit den essbaren und gesunden Wasserpflanzen aus. Sie zaubert daraus appetitliche Gerichte, Vorspeise, Hauptgericht oder Dessert. Naturnah ist auch der Kandidat der zweiten Runde: Er studiert Bären in freier Wildbahn und kommt den Braunbären in Alaska sehr, sehr nahe. Welcher der drei Männer widmet sich dieser nicht ungefährlichen, aber beeindruckenden Tätigkeit? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michael Antwerpes Gäste: Gäste: Kim Fisher (Sängerin, Schauspielerin und Fernsehmoderatorin), Ursula Cantieni (Schauspielerin), Pierre M. Krause (Fernsehmoderator, Autor, Humorist und Schauspieler), Smudo (Texter und Rapper) Originaltitel: Sag die Wahrheit