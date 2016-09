SWR 17:05 bis 18:00 Magazin Kaffee oder Tee Der SWR Nachmittag Tagesgespräch: Was meinen Sie? / Gute Reise: USA - Long Island / Tagesthema: Rechte und Pflichten rund um Haus und Garten / Filmbeitrag Staunen im Südwesten: Grundschüler tanzen Standardtänze / Abenteuer Haushalt - Besser einkaufen: Gentechnikfreie Milch vom Discounter / Die 2. Chance beim Kaffee-oder-Tee Quiz! / Daheim im Südwesten: SWR-4 Blechduell D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Gute Reise: USA - Long Island Weiches Licht und kilometerlange Strände bieten die Badeorte auf Long Island. Die so genannten Hamptons sind bevorzugter Tummelplatz der Reichen, Schönen und Berühmten. Die ersten, die nach Long Island kamen, suchten ländliche Stille und Ruhe vor dem Trubel der nahen Megametropole New York City. Das gilt auch für viele Künstler. Also schauen wir uns mal ein bißchen um. Kleine Vorwarnung: billig ist auf Long Island gar nichts. Tagesthema: Rechte und Pflichten rund um Haus und Garten Mit Kerstin Anabah, SWR Redaktion Recht und Justiz Auf gute Nachbarschaft! Dass die funktioniert, sollten natürlich alle Beteiligten Rücksicht nehmen. Und wenn es doch einmal zu Meinungsverschiedenheiten kommt? Dann hilft unser Gesetz. Denn hier ist fast alles geregelt. Rechte und Pflichten rund um Haus und Garten: Kaffee oder Tee-Rechtsexpertin Kerstin Anabah klärt auf. Filmbeitrag Staunen im Südwesten Grundschüler tanzen Standardtänze "Tanzen ist kinderleicht", sagen die Tanzlehrer immer zu den Anfängern bei Kursbeginn. Dennoch tut sich manch einer bis ans Lebensende schwer damit. Im rheinlandpfälzischen Altrip, nicht weit von Mannheim entfernt, zeigen vier Grundschüler, das mit dem "kinderleicht" scheint dennoch irgendwie zu stimmen. Die 8-jährigen Vivien, Anna, Finn und Hubert sind so gut, dass sie sogar schon die ersten Preise gewinnen. Abenteuer Haushalt - Besser einkaufen: Gentechnikfreie Milch vom Discounter Mit Sabine Schütze, SWR Redaktion Umwelt und Ernährung Ein Glas Milch, eine Scheibe Käse und ein Becher Joghurt gehören für Viele zu einem guten Frühstück. Milch enthält 100 Inhaltsstoffe, fast alle Nährstoffe, die der Mensch zum Leben braucht. Aber Milch ist nicht gleich Milch. Sabine Schütze von der SWR-Umweltredaktion hat diesmal gentechnikfreie Milch unter die Lupe genommen. Daheim im Südwesten: SWR-4 Blechduell Mit Jochen Glunk, Sänger der "Baaremer Luusbuäba" Die Blasmusikkapelle "Baaremer Luusbuäba" aus Gutmadingen haben beim diesjährigen SWR 4-Blechduell gewonnen. Als "mitreißendste Blasmusikband des Landes" touren sie nun vom 17. bis 25. September durch den Südwesten. Unter anderem gastieren sie beim "Big Sounds Brassfestival in Böblingen und auf dem Cannstatter Wasen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Evelin König Gäste: Gäste: Kerstin Anabah (SWR Redaktion Recht und Justiz), Sabine Schütze (SWR Redaktion Umwelt und Ernährung), Jochen Glunk (Sänger der "Baaremer Luusbuäba") Originaltitel: Kaffee oder Tee