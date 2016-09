SWR 03:25 bis 03:55 Show Stadt - Land - Quiz: Nierstein - Oppenheim D 2015 Stereo 16:9 Merken Wer kennt sich am besten aus in seiner Stadt, in seinem Land oder in seinem Kreis und wer weiß die meisten richtigen Antworten auf die kniffligen Fragen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Stadt - Land - Quiz

