RTL II 19:00 bis 20:00 Dokusoap Berlin - Tag & Nacht D 2016 2016-09-20 13:55 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Als Nina und Leon sich von ihren größten Wünschen erzählen, gesteht Nina, dass sie sich immer gewünscht hat in einem Traumkleid zu einem Abschlussball zu gehen. Leon macht sich lustig über ihren "Kleine-Mädchen-Traum". Aylin hat in der Schule ein unangenehmes Wiedersehen mit Malte. Zu allem Überfluss teilt Daniel die beiden auch noch gemeinsam für eine Hausaufgabe ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Lutz Schweigel (Joe Möller), Patrick Günther (Marcel Nowak), Falko Ochsenknecht (Ole Peters), Marcel Maurice Neue (Karsten ?Krätze? Rätze), Katrin Hamann (Peggy Heidmann), Frank Winter (Piet Berger), Fernando Jose della Vega (Fabrizio Valenta), Anne Wünsc Originaltitel: Berlin - Tag & Nacht