RTL II 16:55 bis 17:57 Dokusoap Straßencops - Mystery Das magische Wort D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Noch ganz beschwingt vom Abend mit Freunden macht sich Raumausstatterin Nele auf den Heimweg, als sie eine Gestalt entdeckt, die ihr offenbar auf den Fersen ist. Damit nicht genug - aus ihrer Wohnung wurden diverse Wertsachen entwendet. Zumindest ist es das, was die Dekorateurin der herbeigerufenen Polizei erzählt. Doch die Ermittlungen gestalten sich äußerst schwierig: Einbruchsspuren können die Beamten keine finden und niemand außer Nele hat den nächtlichen Verfolger gesehen. Und die Kette von mysteriösen Vorfällen reißt nicht ab. Erst ist das Auto der jungen Frau mitsamt Papieren weg, dann muss sie feststellen, dass sich jemand Zugang zu ihrem Bankkonto verschafft hat. Wie kann das sein? Vielleicht ein Fall von Identitätsdiebstahl? Oder eine Doppelgängerin? Die Beamten tappen bei den Ermittlungen im Dunkeln. Vollends undurchsichtig wird die Situation, als es zu Diebstählen an Neles Arbeitsstelle kommt und die Beamten danach die Bilder der Überwachungskameras auswerten. Denn die Person, die man sieht, ist keine Unbekannte... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Straßencops - Mystery