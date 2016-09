RTL II 15:00 bis 15:55 Dokusoap Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt... Leben auf dem Drahtseil D 2016 16:9 HDTV Live TV Merken Für Natalja (21) und Oliver (26) hängt der Himmel voller Geigen. Die beiden sind Hals über Kopf ineinander verliebt. Wäre da nur nicht ein großes Problem: Immer wieder kippt Nataljas Stimmung aus heiterem Himmel. Dann ist sie unberechenbar, macht ihrem Liebsten eine Szene nach der anderen. Oliver weiß kaum, wie ihm geschieht. Beispiel Heiratsantrag: Er nimmt zwei Anläufe, doch trotz romantischer Kulisse ist es für seine künftige Braut immer noch nicht perfekt. Auch an sich selbst hat sie immer wieder etwas auszusetzen. Kommentare zu ihrem Verhalten will Natalja allerdings nicht hören, nicht einmal von ihrer Freundin Bella (22). Die ganze Situation wird nicht besser durch die Tatsache, dass Oliver in Helen (24) eine gute Freundin hat, mit der er so manches Problem bespricht. Natalja verrennt sich in unbegründeter Eifersucht, die dadurch verstärkt wird, dass sich der von ihrem Verhalten verunsicherte Oliver ein wenig zurückzieht. Völlig außer sich macht Natalja schließlich einen Schritt, den sie bald bitter bereuen soll... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt...