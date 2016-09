RTL II 10:55 bis 11:55 Dokusoap Family Stories Singlemama sucht neue, große Liebe! D 2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die alleinerziehende Nina (37) wünscht sich nichts sehnlicher als einen neuen Partner. Der Vater ihrer zweijährigen Tochter Maila hat sie damals noch vor der Geburt des Kindes sitzen lassen. Seither ist Nina komplett auf sich gestellt. Auch Kerim (37) ist Single und auf der Suche nach einer neuen Liebe. In der Vergangenheit hat ihm das Schicksal allerdings oft übel mitgespielt: Erst verließ ihn seine langjährige Partnerin, mit der er zwei Söhne hat, dann starb seine neue Freundin bei einem tragischen Unfall. Expertin Sabine Bächer betreibt eine Partnervermittlungsagentur. Sie findet, dass Nina und Kerim hervorragend zusammenpassen. Denn beide mögen Tiere, sind unternehmenslustig und natürlich kinderlieb. Bei einem ersten Blind Date gehen die Singleeltern auf Tuchfühlung. Aber sind die beiden wirklich füreinander bestimmt oder reicht es am Ende nur für eine Freundschaft? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Family Stories