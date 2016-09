RTL II 05:10 bis 05:55 Dokusoap Privatdetektive im Einsatz Wer anderen eine Grube gräbt D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Ohne eine Erklärung ist Tobi kürzlich wieder bei seinen Eltern Peter und Gerda eingezogen. Besonders auffällig ist, dass der 23-Jährige nicht mehr mit ihnen redet, am ganzen Körper Blessuren hat und auffällig oft duscht. Peter und Gerda vermuten, dass ihr Sohn das Opfer einer brutalen Jugendgang geworden ist. Was haben sie ihm nur angetan? Sandy Winterfeld und Milan Djuric übernehmen den Fall. Als die beiden allerdings selbst in die Schusslinie der Gang geraten, benötigen sie Unterstützung von Carsten Stahl, Michael Falkenberg, Sascha Noveski und Marcel Bender. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Privatdetektive im Einsatz