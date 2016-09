EinsPlus 01:25 bis 01:55 Magazin Quarks im Ersten Unbekannte Natur in NRW D 2016 Live TV Merken In diesen Wochen werden Hunderte Experten und Laien in NRW auf Safari gehen. Denn rund um den Tag der Artenvielfalt, den die Zeitschrift "GEO" dieses Jahr wieder in NRW stattfinden lässt, wird Natur-Inventur gemacht. Ranga Yogeshwar reist in die ganz frühen Tage unseres Landes und erzählt, wie schon vor mehr als 500 Millionen Jahren der Grundstein für diese Naturräume gelegt wurde. Plattentektonik, Urmeere und Gletscher haben die Landschaften in NRW geformt, wie den flachen Niederrhein, die erzreiche Eifel oder die Sanddünen der Wahner Heide. Wie kann diese sandige Dünenlandschaft zu den artenreichsten der Region zählen?. Ranga Yogeshwar geht auf Zeitreise in die ganz frühen Tage unseres Landes und erzählt, wie schon vor mehr als 500 Millionen Jahren der Grundstein für diese Naturräume gelegt wurde. Plattentektonik, Urmeere und Gletscher haben die Landschaften in NRW geformt, wie den flachen Niederrhein, die erzreiche Eifel oder die Sanddünen der Wahner Heide. Wie kann diese sandige Dünenlandschaft zu den artenreichsten der Region zählen? Warum gibt es ein kleines gelbes Veilchen weltweit nur an einem Standort, nämlich im Aachener Revier? Und wie kommt es, dass Gänse besonders am Niederrhein Badegäste terrorisieren?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Quarks im Ersten