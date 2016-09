EinsPlus 20:15 bis 20:45 Magazin Rockpalast BACKSTAGE OK Kid D 2013 2016-09-19 23:45 Stereo 16:9 Merken Sänger Jonas Schubert, Keyboarder Moritz Rech und Beatbastler Raffael Kühle veröffentlichten unter dem Bandnamen Jona S verschiedene Songs, legten den Namen allerdings trotz einigen Achtungserfolgen - unter anderem dem Sieg beim New Music Award - wieder ab und nennen sich seit 2012 OK KID. Nicht nur am Namen erkennt man die Vorliebe der Drei für Bands wie Radiohead, deren Album "OK Computer" zu den größten Einflüssen der Wahlkölner zählen. Auch Massive Attack und The Streets gehören zu den musikalischen Helden, auf die die Drei sich einigen können. Moderator Ingo Schmoll trifft die Drei in ihrem gerade neu bezogenen Studio in Köln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rockpalast Backstage