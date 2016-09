EinsPlus 19:15 bis 20:15 Drama Droge.Macht D 2014 Stereo 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken "Droge.Macht" basiert auf dem Theaterstück "Die Räuber" von Friedrich Schiller. Der junge Theaterregisseur Pierre, 26, will mit seinem Ensemble "Die Räuber" politisch und zeitaktuell inszenieren. Bei der Generalprobe läuft jedoch von Anfang an alles schief. Der Intendant droht mit dem Absetzen des Stücks. Pierre ist mit den Leistungen der Schauspieler komplett unzufrieden, die Schauspieler wiederum sind frustriert und beginnen sich gegen ihn aufzulehnen. Pierre lässt die Türen des Theaters sperren und versucht - ähnlich wie Franz Moor in Schillers Drama - Macht auszuüben und dem Ensemble seinen Willen aufzuzwingen. In seiner Verzweiflung, das Stück zum Erfolg zu führen, ist ihm kein Mittel zu schade. Dazu kommt noch der Kampf um Julia, die Amalia spielt: Pierre hätte Julia gerne für sich, sie aber hat ein Verhältnis mit Manuel, der die Rolle des Karl Moor verkörpert. Manuel hat all das, was Pierre bewundert: er ist der kraftvolle, ausdrucksstarke und talentierte Schauspieler, den die Leute lieben. Der erbitterte Konflikt zwischen Regisseur und Ensemble endet schließlich in einer Katastrophe, Pierre wird von Polizisten abgeführt. Und doch hat er das erreicht, was er wollte: die tiefe Wahrheit des Dramas auf die Bühne zu holen. Rolle und Darsteller: Pierre - ? - ? - Burak Yigit Manuel - ? - ? - Philip Dechamps Julia - ? - ? - Constanze Wächter Räuber - ? - ? - Mazdak Madani, Daniel Friedl Olaf - ? - ? - Alfredo Zermini Leo - ? - ? - Hans Piesbergen Karo - ? - ? - Franziska Benz u.a. Regie und Buch: Jan Galli "Droge.Macht" basiert auf dem Theaterstück "Die Räuber" von Friedrich Schiller. Der junge Theaterregisseur Pierre, 26, will mit seinem Ensemble "Die Räuber" politisch und zeitaktuell inszenieren. Bei der Generalprobe läuft jedoch von Anfang an alles schief. Der Intendant droht mit dem Absetzen des Stücks. Der junge Theaterregisseur Pierre, 26, will mit seinem Ensemble "Die Räuber" von Friedrich Schiller politisch und zeitaktuell inszenieren. Dabei läuft jedoch von Anfang an alles schief. Der Intendant droht mit dem Absetzen des Stücks. Pierre ist mit den Leistungen der Schauspieler komplett unzufrieden, die Schauspieler wiederum sind frustriert und beginnen sich gegen ihn aufzulehnen. Daraufhin lässt Pierre die Türen des Theaters sperren und versucht - ähnlich wie Franz Moor in Schillers Drama - Macht auszuüben und dem Ensemble seinen Willen aufzuzwingen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Burak Yigit (Pierre) Philip Dechamps (Manuel) Constanze Wächter (Julia) Franziska Benz (Karo) Alfredo Zermini (Olaf) Hans Piesbergen (Leo) Daniel Friedl (Henning) Originaltitel: Droge. Macht Regie: Jan Galli Drehbuch: Jan Galli Kamera: Alexander Pauckner Musik: Antimo Sorgente, Martin Tornow, Constanze Wächter