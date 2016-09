EinsPlus 17:15 bis 17:42 Magazin Campus Magazin Student 4.0 - Wie Digitalisierung die Unis verändert D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Das Ende des Campus? Wie Digitalisierung die Unis verändert Die Kiron-Universität gilt vielen bisher als Onlineangebot für Flüchtlinge. Tatsächlich legt das Start-Up den Grundstein für eine Revolution an der Uni. Kiron nimmt die besten Vorlesungen aus dem Netz und baut sie zu neuen Studiengängen zusammen. Irgendwann soll dieses Modell die klassische Universität überflüssig machen - wer würde nicht gern bei den besten seines Fachs studieren, und das auch noch bequem an jedem beliebigen Ort der Welt? Schafft es Kiron, das i-Tunes der Hochschullehre zu werden? Neugierig geworden? Dies und noch viel mehr gibt es in dieser Folge Campus MAGAZIN! Der Student von heute wird zunehmend zum digitalen Cyborg, der nur noch mit Smartphone und Highspeed-Internet durch den Studien-Alltag kommt: Unis sammeln immer mehr elektronische Daten und Informationen über ihre Studenten. Doch je mehr sich das Studium im Netz abspielt, desto anfälliger werden die Universitäten für Trojaner, Viren, Wirtschaftsspionage oder Datendiebstahl. Schon jetzt müssen sie tagtäglich unzählige Cyber-Attacken abwehren. Wie sicher sind die digitalen Daten dort noch? Campus Magazin über eine fast unsichtbare, aber immer größer werdende Bedrohung der Unis aus dem Netz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Max Beier, David Hang Originaltitel: alpha-Campus Magazin