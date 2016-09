EinsPlus 13:15 bis 13:45 Show Die Pierre M. Krause Show SWR3 Latenight D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Kinder sind was Wunderbares - das muss man sich nur immer wieder sagen! Eine Weisheit aus dem Familienleben von Johann König: Der Meister des leisen Humors ist bei Pierre M. Krause zu Gast und erzählt aus seinem Familienalltag mit drei Kindern. Musik kommt von Dellé: Sänger Frank Dellé ist Teil der legendären Berliner Band Seeed, ist aber auch solo erfolgreich. Er performt seinen potenziellen Reggae-Sommerhit "Tic Toc" live im Studio. Und Moderator Pierre M. Krause beweist: Die Tagesschau und der Tatort in nur fünf Sekunden? Das geht!. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Pierre M. Krause Show