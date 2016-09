EinsPlus 09:30 bis 10:15 Dokumentation Expeditionen ins Tierreich Australien - Im Reich der Riesenkängurus Australien (1/5): Im Reich der Riesenkängurus D 2014 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Australien - Im Reich der Riesenkängurus Heiße Trockenwüsten, tropische Regenwälder, alpine Berge und faszinierende Küstenregionen machen die Vielfalt der Landschaften Australiens aus. Hier leben zahlreiche Tierarten, die auf keinem anderen Kontinent zu finden sind. Dazu zählen neben den berühmten Kängurus und Koalabären auch eierlegende Säugetiere und extrem giftige Insekten. Renommierte Tierfilmer haben die wilden Bewohner in ihren unterschiedlichen Lebensräumen aufgespürt. Diese Folge zeigt die Anpassungsfähigkeit kleiner und großer Wüstenbewohner an die lebensfeindlichen Bedingungen im von Wüsten geprägten australischen Outback. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Expeditionen ins Tierreich Regie: Thoralf Grospitz/Jens Westphalen