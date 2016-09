EinsPlus 07:15 bis 07:45 Magazin Grünzeug Unterwegs Die Landesgartenschau in Öhringen (4/4) D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Gartenexperten Volker Kugel und Heike Boomgaarden sind auf Entdeckungstour auf der Landesgartenschau Öhringen. In der historischen Parkkulisse - dem Hofgarten des Öhringer Schlosses - liegt der SWR Garten. Dort wird mit den Hohenloher Landfrauen gegärtnert und gekocht. Im restaurierten Hofgut Cappel besuchen die beiden "Grünzeug"-Gartenexperten die Rosenterrassen und den blühenden Dahliengarten. Wissen in der freien Natur wird im sogenannten "Grünen Klassenzimmer" vermittelt. Das ist lebendig und anschaulich - in den Schaugärten pulsiert das pflanzlich bunte Gartenleben. Ein Besuch im Hohenloher Land ist eine Begegnung mit blühender, duftender und lebendiger Natur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Grünzeug unterwegs

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:00 bis 08:30

Seit 398 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 128 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 128 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 128 Min.