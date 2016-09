Tele 5 20:15 bis 22:05 SciFi-Film Raumpatrouille Orion - Rücksturz ins Kino! D 2003 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Im Jahr 3000 wird die Erde von der furchtbaren Alienrasse der Frogs bedroht. Während sich die Weltregierungen angesichts der Bedrohung in fruchtlosen Debatten ergehen, steht draußen im Weltall an vorderster Front Commander Allister McLane (Dietmar Schönherr) als Kommandant des Raumschiffes Orion heldenhaft seinen Mann. Pech bloß, dass er sich ausgerechnet in dieser schweren Zeit mit der behördlicherseits verordneten Aufpasserin Tamara (Eva Pflug) herumärgern muss...

Aus sieben Folgen der legendären Science-Fiction-TV-Serie komprimierter Kinofilm, optisch und klangtechnisch zeitgemäß aufpoliert. Durch die "Sternenschau" führt Elke Heidenreich als Nachrichtenoffizier Helma Krap. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Dietmar Schönherr (Cliff Allister McLane) Eva Pflug (Tamara Jagellovsk) Wolfgang Völz (Mario De Monti) Claus Holm (Orion-Ingenieur Hasso Sigbjörnson) Elke Heidenreich (Helma Krap) Ursula Lillig (Helga Legrelle) Friedrich G. Beckhaus (Orion-Astrogator Atan Shubashi) Originaltitel: Raumpatrouille Orion - Rücksturz ins Kino Regie: Michael Braun, Theo Mezger Drehbuch: W.G. Larsen Kamera: Kurt Hasse, W.P. Hassenstein Musik: Peter Thomas Altersempfehlung: ab 6