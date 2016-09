RTL Plus 21:00 bis 21:50 Arztserie Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen Labyrinth der Gefühle D 1996 Stereo Merken Die junge Connie Bachmann wird mit akutem Atemnotstand in die Klinik eingeliefert. Dr. Stefan Frank muss so schnell wie möglich operieren. Da die Risiken des Eingriffs extrem hoch sind, bittet Frau Bachmann Dr. Frank, eine Nottrauung für sie und ihren Lebensgefährten Lutz zu organisieren. Falls sie die Operation nicht überleben sollte, hätte ihr kleiner Sohn Benjamin wenigstens einen Vater. Auch Dr. Waldner gerät erneut in Lebensgefahr. Der Herzschrittmacher, den er seit seinem Infarkt trägt, hat einen Konstruktionsfehler und muss sofort ausgetauscht werde. Doch Dr. Waldner will sich nicht noch einmal operieren lassen. Irene Kadenbach hat andere Probleme: Dr. Bea Gerlach will wegen des unübersehbaren Profitdenkens von Irene und Dr. Roehrs kündigen. Während Bea sich von der Klinik trennt, kommen Stefan und sie sich immer näher. Als Stefan sich aber weiterhin freundschaftlich mit Susanne Berger trifft, reagiert Bea eifersüchtig. Vor allem bedrückt sie die Ungewissheit, wer der Vater von Susannes Zwillingen ist... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sigmar Solbach (Dr. Stefan Frank) Siemen Rühaak (Dr. Christian Roehrs) Claudia Wenzel (Irene Kadenbach) Erna Wassmer (Martha Brunnacker) Daniela Strietzel (Dr. Susanne Berger) Isabelle von Siebenthal (Dr. Bea Gerlach) Originaltitel: Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen Regie: Michael Werlin Drehbuch: Jerzy May