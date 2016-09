RTL Plus 20:15 bis 21:00 Arztserie Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen Dr. Frank und das große Unglück D 1996 Stereo Merken In der Waldner-Klinik sind wegen eines dramatischen Unfalls alle Ärzte und Schwestern rund um die Uhr im Einsatz. Auf der Autobahn gab es eine Massenkarambolage mit vielen schwer Verletzten, darunter auch Unfallopfer mit gefährlichen Verbrennungen. In der Klinik müssen deshalb Chirurgie und plastische Chirurgie eng zusammenarbeiten. Dr. Stefan Frank und sein Team werden auf eine harte Probe gestellt. Gemeinsam mit Dr. Thomas Reinhardt kämpft Stefan verzweifelt um das Leben von zwei kleinen Mädchen. Während die kleine Sylvie überlebt, können die Ärzte trotz aller Bemühungen die schwer verletzte Anne nicht mehr retten. Als Julian aus Versehen die falschen Eltern über den Tod ihres Kindes informiert, kommt es zu einer Katastrophe. Im Hause Frank hingegen herrscht Freudenstimmung: Martha hat ihre Fahrprüfung bestanden, und Louis ist mächtig stolz auf seine Schwester. Bei einem Treffen stellt er Martha seine neue Flamme, Frau Wagenschmidt, vor. Auch Martha bringt ihre neue Liebe, den Fahrlehrer Betz, mit. Was Louis und Martha nicht geplant hatten: Frau Wagenschmidt und Herr Betz verstehen sich geradezu prächtig... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sigmar Solbach (Dr. Stefan Frank) Siemen Rühaak (Dr. Christian Roehrs) Claudia Wenzel (Irene Kadenbach) Erna Wassmer (Martha Brunnacker) Isabelle von Siebenthal (Dr. Bea Gerlach) Daniela Strietzel (Dr. Susanne Berger) Sabine Petzl (Dr. Bea Gerlach) Originaltitel: Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen Regie: Michael Werlin Drehbuch: Jerzy May