RTL Plus 22:40 bis 23:25 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Folge: 32 Schleichwege D 1998 Stereo Merken Dagmar, die nach wie vor nicht daran denkt, mit dem lukrativen Dealen aufzuhören, muss nach der verlorenen Auseinandersetzung mit Walter nach neuen Wegen suchen, Drogen in das Gefängnis zu schmuggeln. Als Gregor Wünsche über die Lebensmittellieferungen Cognacbohnen für Ilse in die Küche schmuggelt, kommt Dagmar auf eine Idee: Sie bittet Ilse, für sie ebenfalls eine Flasche Schnaps auf diesem Weg nach Reutlitz zu bringen. Ilse ahnt nicht, dass der Boden der Schnapsflaschen-Verpackung voll mit Kokain ist. Und so landen die Drogen schließlich gemeinsam mit dem Alkohol in der Gefängnisküche. Als Katrin beobachtet, wie Dagmar Ilse drohend unter Druck setzt, die Flasche am nächsten Morgen sofort an sie auszuliefern, erkennt sie die Zusammenhänge und sieht ihre Chance gekommen, sich an Dagmar für zurückliegende Demütigungen zu rächen. Katrin geht zu Walter und informiert diese darüber, dass Dagmar ihre Drogengeschäfte erneut aufgenommen hat. Walter reagiert wie erwartet: Sie fordert die Herausgabe der Flasche und droht Dagmar mit einer ultimativen Bestrafung, sollte auch nur ein Hauch von Koks in Umlauf geraten. Dagmar ist jedoch trotz der Gefahr nicht bereit, ihre lukrativen Geschäfte kampflos aufzugeben... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Freier (Ursula "Uschi" König) Cheryl Shepard (Susanne Teubner) Christiane Reiff (Ilse Brahms) Brigitte Renner (Margarethe "Mutz" Korsch) Isabella Schmid (Ilona "Lollo" Kühne) Katja Strobel (Martina "Tina" Tielmann) Katy Karrenbauer (Christine Walter) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Bodo Schwarz, Dagmar von Chappuis Drehbuch: Peter Balke Kamera: Zbynek Dario Sedo, Gert Stallmann