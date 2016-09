RTL 20:15 bis 21:15 Show Wer wird Millionär? D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Ob die ganz Schlauen mit ihrer eindrucksvollen Wissensfülle und strammem Durchmarsch auf den Millionengewinn oder eher die ganz unbekümmerten Ahnungslosen, die sich trotzdem oder gerade deswegen bei Günther Jauch beworben haben, den größeren Unterhaltungswert in der Sendung haben, ist nicht ohne weiteres zu beantworten. Es ist wohl so, dass sie sich zumindest in dieser Hinsicht die Waage halten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Günther Jauch Originaltitel: Wer wird Millionär?