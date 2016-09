RTL 17:30 bis 18:00 Daily Soap Unter uns Folge: 5441 D 2016 2016-09-20 09:00 Stereo 16:9 HDTV Neue Folge Live TV Merken Als Till aus Sorge um Ute ein gemeinsames Abendessen vorschlägt, bleibt Eva nichts anderes übrig als zuzustimmen. Sie verlangt jedoch von Ute, dass auch diese an dem Essen teilnimmt, um Till zu beruhigen. Ute will zwar ihre Schwangerschaft weiterhin vor Till und Eva verheimlichen, merkt aber, dass ihr das nicht mehr lange gelingen wird. Und so macht sie kurz vor dem Essen doch noch einen Rückzieher. Als Eva Ute daraufhin wütend zur Rede stellt, erfährt sie schockiert die ganze Wahrheit... Roswitha beharrt darauf, dass Easy Fionas Mörder sein muss. Sowohl Irenes und Roberts hartnäckiger Einsatz für Easy als auch Tobias, der Roswithas Zeugenaussage auseinander nimmt, lassen Roswitha allmählich glauben, dass der Mörder noch frei herumläuft. Aus Angst zieht Roswitha kurzerhand zu ihrem Sohn und zu Bambi, weil sie sich dort besser beschützt fühlt. Als sie in der Nacht einen Eindringling in der Wohnung hört, schlägt sie vorsichtshalber selber zu... KayCs Vorschlag, Easy ein falsches Alibi zu geben, wird von Tobias zwar abgelehnt, bringt die WG jedoch dazu, sich auf eine Zeugen-Suchaktion für Easy zu begeben. Dabei sorgt Paco dafür, dass Elli und KayC ein Team bilden, um die beiden zur Aussprache zu bewegen. Tatsächlich kommt es zu einer leichten Annäherung der Cousinen, als Elli einen Einblick erhält, wie furchtbar es für KayC gewesen sein muss, dick zu sein. Nach und nach wird Elli der neuen KayC gegenüber toleranter... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Lars Steinhöfel (Easy Sommer) Claudelle Deckert (Eva Weigel) Petra Blossey (Irene Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Isabell Hertel (Ute Weigel) Originaltitel: Unter uns