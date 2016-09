RTL NITRO 03:10 bis 03:50 Krimiserie Law & Order Kriegshelden USA 2001 Live TV Merken Ein Unbekannter wird erstochen in einem Hinterhof gefunden. Briscoe und Green gehen zunächst von einem Raubmord aus und nehmen sich eine chinesische Jugend-Gang vor, aber Kenny Eng, den man schließlich verhaftet, schwört, nichts mit dem Verbrechen zu tun zu haben. Er sagt jedoch aus, er habe das Opfer am Tag des Mordes mit ein paar vornehmen Herren sprechen und dann in einen dunkelblauen Mercedes einsteigen sehen. Die Ermittler finden heraus, dass das Opfer als Schuhputzer arbeitete und Joseph Eastman hieß. Eastman lebte verarmt in Queens und litt an Lymphknotenkrebs. In seiner Wohnung finden die Ermittler einen Orden aus dem Vietnamkrieg - den 'Bronze Star'. Doch offenbar wollte er seine Auszeichnung, die ihm für einen Einsatz am 3. Mai 1969 in Vietnam verliehen wurde, zurückgeben. Briscoe und Green gehen der Militärgeschichte nach und stoßen auf drei Kameraden, die für den gleichen Einsatz ausgezeichnet wurden: Stephen Morehouse, Nolan Tinsdale und Stanley Fletcher, der zufällig auch einen dunkelblauen Mercedes fährt. Serena Southerlyn erfährt über die vietnamesische UN-Vertretung, dass die dekorierte Kriegsleistung in Wirklichkeit ein Massaker war: Bei dem Überfall auf ein Dorf wurden hauptsächlich Kinder und Frauen getötet. McCoy geht davon aus, dass Morehouse, Tinsdale und Fletcher die Wahrheit vertuschen wollten und will eine vietnamesische Zeugin aus dem Dorf aussagen lassen, um das Motiv für den Mord an Eastman zu begründen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Orbach (Det. Lennie Briscoe) Jesse L. Martin (Det. Ed Green) Sam Waterston (Stellv. Bezirksstaatsanwalt Jack McCoy) Dianne Wiest (Staatsanwältin Nora Lewin) Jack Willis (Stanley Fletcher) Charles Brown (Stephen Morehouse) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Originaltitel: Law & Order Regie: Martha Mitchell Drehbuch: Richard Sweren, Sean Jablonski Kamera: John Beymer Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 16

