RTL NITRO 19:25 bis 19:50 Comedyserie King of Queens Klein aber fein USA 1998 2016-09-20 13:45 HDTV Live TV Merken Als Dougs altes Auto den Geist aufgibt, schauen er und Carrie sich nach einem neuen Wagen um. Doug ist begeistert von einer echten Nobelkarosse, die Carrie zu teuer ist. Weil Doug seinem Schwiegervater Arthur den Vorwurf macht, er sei zu rücksichtslos, schenkt der den beiden einen winzigen Kleinwagen. Carrie und Doug gefällt der Wagen allerdings nicht und sie planen einen kleinen Versicherungsbetrug. Als sie jedoch erfahren, dass Arthur für das Geschenk seine Lebensversicherung geopfert hat, plagt sie das schlechte Gewissen. Arthur hat da weniger Hemmungen. Er versucht die Uhr, die er von Doug und Carrie geschenkt bekommen hat, so schnell wie möglich wieder loszuwerden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Victor Williams (Deacon Palmer) Patton Oswalt (Spence Olchin) Gary Valentine (Danny Heffernan) Nicole Sullivan (Holly Shumpert) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: David Bickel Kamera: James W. Roberson Musik: Andrew Gross