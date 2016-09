RTL NITRO 16:55 bis 17:45 Actionserie Renegade - Gnadenlose Jagd Bonnie und Claire USA 1993 2016-09-20 11:25 Live TV Merken Reno spürt die gesuchte Bonnie Turner auf, jedoch weiß diese genau, wie man sich als Frau zu verhalten hat und täuscht Bobby und Reno mit einer erlogenen Mitleidsnummer: Sie bittet darum, sich wenigstens noch bei ihrer kleinen Tochter Claire verabschieden zu dürfen und die Männer gewähren ihr diesen Wunsch. Allerdings ist auch das Mädchen nicht gerade harmlos und so schlägt sie Reno von hinten zu Boden. Dennoch gelingt es Reno kurz darauf, Bonnie gefangen zu nehmen. Doch auch Claire kann einen Gefangenen zum Tausch anbieten: Bobby Sixkiller. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorenzo Lamas (Reno Raines) Branscombe Richmond (Bobby Six Killer) Kathleen Kinmont (Cheyenne Phillips) Mary Ellen Stuart (Bonnie Turner) Claire Yarlett (Claire) Christopher Michael Moore (Leon Korsky) Dan Gerrity (Leon) Originaltitel: Renegade Regie: Michael Levine Drehbuch: Stephen J. Cannell, Richard C. Okie Kamera: Kenneth L. Gibb Musik: Mike Post, Roger Neill