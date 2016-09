RTL NITRO 13:25 bis 13:50 Comedyserie Hör' mal, wer da hämmert! Glaub' es oder glaub' es nicht USA 1998 Live TV Merken Tim erfährt von Nachbar Wilson, dass dieser seit einer überaus beeindruckenden Sichtung fest an Ufos glaubt. Obwohl Wilson Tim bittet, Schweigen zu bewahren, kann der redselige Heimwerker seinen Mund natürlich nicht halten und macht Wilson binnen kurzem zum Gespött der Leute. Als der gekränkte Wilson daraufhin kein Wort mehr mit Tim wechselt, beschließt dieser - auf Jills Anraten - sich mit dem Thema Ufos ernsthaft auseinander zu setzen, um so vielleicht wieder einen Anknüpfungspunkt für ein versöhnliches Gespräch mit seinem Lieblings-Nachbarn zu finden. Nach einigem Stöbern auf diversen Internet-Seiten ist Tim selber so gefesselt von den Geschichten um die unbekannten Flugobjekte, das er seinerseits zum Ziel spöttischer Bemerkungen wird... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tim Allen (Tim Taylor) Patricia Richardson (Jill Taylor) Earl Hindman (Wilson) Jonathan Taylor Thomas (Randy Taylor) Zachery Ty Bryan (Brad Taylor) Taran Noah Smith (Mark Taylor) Richard Karn (Al Borland) Originaltitel: Home Improvement Regie: Geoffrey Nelson Drehbuch: Jon Vandergriff Kamera: Donald A. Morgan