RTL NITRO 09:05 bis 09:50 Krimiserie Matlock Der Stardetektiv USA 1994 Live TV Merken Jessie, die Tochter einer Freundin von Matlock will unbedingt in Los Angeles studieren. Hilfesuchend wendet sich die Mutter an den Anwalt, der Jessie davon überzeugen soll, zuhause zu bleiben. Doch die ist wild entschlossen, ihren Plan in die Tat umzusetzen. Als Kompromiss gibt Matlock ihr die Adresse von ihrem bisher unbekannten Vater mit, der in Los Angeles eine Privatdetektei leitet. Als Jessie dort auftaucht, zieht ihr Vater sie sofort in einen seiner Fälle hinein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andy Griffith (Matlock) George Peppard (Max) Jonathan Banks (Jack) Bob Dishy (Oscar) Elyssa Davalos (Allison) Tracy Nelson (Jessie) Brynn Thayer (Leanne McIntyre) Originaltitel: Matlock Regie: Christopher Hibler Drehbuch: Dean Hargrove, J.I. Henderson Kamera: Jiggs Garcia Musik: Jay Gruska