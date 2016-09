VOX 20:15 bis 23:10 Reportage Goodbye Deutschland! Viva Mallorca! Jens & Daniela / Marco und Yazmin Gülpen / Willi Wedel / Sandra & Gregor D 2016 2016-09-25 13:30 16:9 Merken Jens & Daniela: Auswandererfamilie im Ausnahmezustand: Seit acht Wochen liegen die viel zu früh geborenen Babys von Jens und Daniela im Krankenhaus. Jeden Tag sind die beiden fünf Stunden auf der Insel unterwegs, um bei ihren Zwillingen sein zu können. Mit der Angst und dem psychischen Druck gehen Jens und Daniela unterschiedlich um. Die Folge: es gibt Streit. Jeden Tag. Das neugewonnene Familienglück steht auf der Kippe. Marco und Yazmin Gülpen: Marco Gülpen hat sich mit Ehefrau Yazmin ein sorgenfreies Leben auf Mallorca aufgebaut. Sie führen ein Hostel in El Arenal, veranstalten Yachttouren für feierfreudige Urlauber. Das Touristengeschäft boomt. Doch in Deutschland gibt es jemand, der Marco vermisst. Die 16-jährige Gina. Marcos Tochter. Gina lebt bei ihrer Mutter, steckt aber mitten in der Pubertät, rebelliert, will ausziehen und hat keinen Bock mehr auf Schule. Um seine Tochter hat sich Marco nie groß gekümmert. Doch jetzt muss sich der Auswanderer seiner Vaterrolle zu stellen. Willi Wedel: Christian ist nicht nur liebender Familienvater und Ehemann, sondern auch Schlagersänger und Stimmungskanone. Als Willi Wedel macht er seit sieben Jahren die Partyschlagerszene Deutschlands unsicher - zum Leidwesen seiner Frau. Jetzt will Willi den nächsten Schritt machen und auf Mallorca ganz groß rauskommen auf. Der Spaßvogel hat einen Auftritt im legendären Bierkönig ergattert. Eine einmalige Chance für Willi. Für die Karriere wäre es am besten, gleich ganz nach Mallorca auswandern. Ehefrau Fen ist von diesem Gedanken bislang aber noch gar nicht überzeugt. Schließlich ist sie erst vor fünf Jahren für ihren Mann von China nach Deutschland gezogen. Sandra & Gregor: Auswanderin Sandra wünscht sich eine eigene Familie. Ihr Mann Gregor hat sich als Geschäftsführer eines Fish-Spa-Salons seinen Lebenstraum erfüllt. Doch wie lange muss Sandra noch auf ihren Babytraum warten? Seit neun Jahren wohnt das Paar auf Mallorca. Vor fünf Jahren haben die Deutschen hier ihren ersten Fuß-Wellness-Laden eröffnet. Das Geschäft mit den Knabberfischen boomt. Jetzt geht ihr zweiter Salon in Palmanova an den Start. Nicht unbedingt der beste Zeitpunkt, um Nachwuchs zu planen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Goodbye Deutschland! Viva Mallorca!