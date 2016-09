VOX 08:50 bis 09:50 Dokusoap Verklag mich doch! D 2011-2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Holger Behrens fällt aus allen Wolken, als seine Frau Marianne sich von ihm und den Kindern trennt. Nur Hund Nelson nimmt sie mit. Die unglaubliche Begründung für die Trennung: Holger kümmere sich nicht mehr genug um ihren vierbeinigen Liebling. Holger vermutet noch andere Gründe für den Auszug, ist aber zunächst mit dem Spagat zwischen Familie und Beruf restlos überfordert und verliert sogar seinen Job. Am Boden zerstört, will er nur noch eins: dass seine Ex zur Vernunft kommt. Doch die verweigert jetzt auch noch den Umgang mit ihren eigenen Kindern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Karsten Dusse, Matthias Klagge, Funda Bicakoglu Originaltitel: Verklag mich doch!