ONE 19:05 bis 20:00 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 70 D 2005 Stereo Live TV Merken Laura erfährt, dass Lars als neuer Restaurantchef im Fürstenhof anfängt. Sie ist schockiert, möchte sie doch mit ihrem Ex-Verlobten nichts mehr zu tun haben. Tanja setzt Lars unter Druck, damit er ihre Freundin in Ruhe lässt. Alexander plant indes eine gemeinsame Zukunft mit Laura. Xaver hat einen Job in Köln gefunden und will den Fürstenhof verlassen. Marie befürchtet, dass dies auch das Ende ihrer Beziehung bedeutet. Xaver sieht tatsächlich keine Chance mehr und Marie versucht ihn zu überzeugen: Sie liebt ihn und nicht Robert. Trotz einer Behandlung bei Bruno kehren Hildegards Rückenschmerzen zurück. Ein Besuch bei Mike öffnet ihr die Augen: Hildegard muss dringend einen Facharzt konsultieren und Bruno ist offensichtlich ein Scharlatan. Diese Nachricht stimmt auch Charlotte nachdenklich... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henriette Richter-Röhl (Laura Mahler) Gregory B. Waldis (Alexander Saalfeld) Wayne Carpendale (Lars Hoffmann) Simone Heher (Katharina Klinker-Emden) Dirk Galuba (Werner Saalfeld) Mona Seefried (Charlotte Saalfeld) Claudia Wenzel (Cora Franke) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Didi Gassner, Carsten Meyer-Grohbrügge Drehbuch: Annette Neeb