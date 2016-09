tagesschau24 22:00 bis 22:45 Magazin Markt Aktuelles Magazin für Wirtschaft und Verbraucher Neue Aldi-Strategie: raus aus der "Schmuddelecke" / Horror am Stauende: häufig Unfälle durch Lkw / Ärger um Kaution: Vermieter zahlt nicht / Pilze: Wie gut sind Champignon, Pfifferling und Co.? / Carsharing: So unterscheiden sich die Anbieter / "Natürlich"-Masche: die Tricks der Hersteller. D 2016 Stereo 16:9 Merken Unterwegs ohne eigenes Auto: Carsharing im Test * Ein eigenes Auto ist teuer: Versicherung, Sprit, Wertverlust kommt hinzu. Die Alternative heißt Carsharing. Große Anbieter halten mehrere Fahrzeuge bereit, die ihre Kunden je nach Verfügbarkeit mieten können. Doch wie gut klappt das, was kostet es und unter welchen Umständen lohnt sich das? Markt testet die Anbieter car2go, DriveNow und cambio. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jo Hiller Originaltitel: Markt