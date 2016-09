n-tv 20:15 bis 21:05 Dokumentation Wunder der Technik - Der Super-Tanker GB 2009 2016-09-19 02:30 16:9 HDTV Merken Hochexplosiv und extrem gefährlich: Eine minus 162°C kalte Flüssigkeit soll über das Meer transportiert werden. Die Fracht ist so explosiv, dass sie ein gigantisches Schiff innerhalb kürzester Zeit untergehen lassen könnte. Wie diese sagenhafte und zugleich lebensgefährliche Technik entstanden ist und welche Vorkehrungen auf dem Super Tanker getroffen werden müssen, zeigt Richard Hammond, bekannt aus 'Top Gear', in der n-tv Dokumentation. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Richard Hammond Originaltitel: Engineering Connections

