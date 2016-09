WDR 01:00 bis 02:00 Talkshow Domian D 2016 Stereo Live HDTV Live TV Merken Schon seit über 20 Jahren talkt der sympathische Radiomoderator auch über den Bildschirm. Nacht um Nacht schenkt er den Anrufern seine volle Aufmerksamkeit, fühlt mit Ihnen und bietet auch in schwierigsten Lebenslagen beratend seine Hilfe an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jürgen Domian Originaltitel: Domian