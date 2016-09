WDR 11:05 bis 11:55 Dokusoap Nashorn, Zebra & Co. Tiergeschichten aus dem Tierpark Hellabrunn Hornrabe Elvis - ein schräger Vogel D 2011 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Ein Hornrabe zieht um ins Raubtierrevier - warum nur? Die schwangere Seelöwin Molly mag sich kaum noch bewegen, da muss Hebamme Frank nach dem Rechten sehen. Bartkauz Willi ist vier Wochen alt und soll endlich markiert werden. Die Feuerwehr ist im Zoo: Der sichere Umgang mit Schlangen will gelernt sein. Ins große Schaubecken im Orang-Utan Paradies ziehen neue Bewohner ein. Elefantenbaby Jamuna braucht rund um die Uhr eine Ersatzmama an ihrer Seite, das ist ganz schön anstrengend! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nashorn, Zebra & Co.