WDR 09:30 bis 10:15 Kochen Land und lecker Wer kocht das beste Landmenü? Die muntere Käsemacherin aus Telgte Die muntere Käsemacherin aus Telgte D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken - Folge 2: Die muntere Käsemacherin aus Telgte Der "Land und lecker"-Bus rollt wieder durchs Land - an Bord sechs gut gelaunte Bäuerinnen, die sich gegenseitig auf ihre Höfe einladen. Auf ihrer kulinarischen Reise genießen sie Köstlichkeiten aus der Region und das, was die Landküche so zu bieten hat. Und am Ende der Reise steht die Frage aller Fragen: Wer hat das beste Menü gekocht? Wer holt den Titel nach Hause? Heute geht es nach Telgte - ein traumhaftes Städtchen im Münsterland. Dort empfängt Birgit Schulte-Bisping die Ladies vom Land und hat jede Menge Käsesorten im Angebot. Vor etwa 20 Jahren machte die gelernte Fotografin eine Ausbildung zur Milchtechnologin und seitdem ist der Käse aus ihrem Leben nicht mehr wegzudenken. Mit zwei ihrer Söhne - der eine selbst vom Fach, der andere Fleischermeister - probiert sie immer wieder neue Rezepte aus. So landen auch schon mal Brennnesseln oder Hanf im Käse. Rund 400.000 Liter Milch werden im Jahr auf dem Hof verarbeitet. Und die Milch kommt natürlich von den eigenen Kühen. Der Käse wird auf jeden Fall eine wichtige Rolle im "Land und lecker"-Menü spielen und die Sache rund machen. Aber es geht nicht nur ums Kochen und die "Landlust". Die Filme erzählen auch spannende Familiengeschichten. Die modernen Landfrauen sind Unternehmerinnen, die "um ihre Scholle kämpfen" und dabei spannende und kreative Wege einschlagen. Alle Frauen gewähren einen Einblick in ihren Arbeitsalltag und erzählen ihre ganz persönliche Geschichte, die jede mit dem Leben auf dem Land verbindet. Garniert wird das Ganze mit leckeren Gerichten, die Lust auf gute Landküche machen. Alle Informationen zur Sendung sind unter www.landundlecker.wdr.de zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Land und lecker