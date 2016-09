Sat.1 17:30 bis 18:00 Dokusoap Schicksale - und plötzlich ist alles anders In die Enge getrieben In die Enge getrieben D 2016 2016-09-24 05:05 16:9 HDTV Merken Nadine leidet unter Klaustrophobie. Die Versicherungsangestellte hat dies bisher vor ihrem Umfeld verheimlichen können. Als die 32-Jährige an ihrem Arbeitsplatz überfallen wird, schafft sie es aufgrund ihrer Angststörung nicht, dem Täter in den Aufzug zu folgen und gerät selbst in Verdacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Schicksale - und plötzlich ist alles anders