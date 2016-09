Super RTL 19:15 bis 19:45 Trickserie Die Nektons - Abenteurer der Tiefe Das Geheimnis im Drachen-Dreieck CDN, AUS 2015 2016-09-26 13:50 Stereo HDTV Live TV Merken Die Nektons gehen einer geheimnisvollen Spur im Drachen-Dreieck nach. Der Einsiedler Kenji wohnt in dem sagenumwobenen Gebiet ganz allein auf einer Insel und glaubt, dass er nachts von Außerirdischen bestohlen wird. Ant ist begeistert, weil er sich gerade brennend für das Thema interessiert. Um was es sich bei den vermeintlichen Außerirdischen wohl handelt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Deep Altersempfehlung: ab 6