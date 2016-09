Super RTL 17:15 bis 17:40 Trickserie Ninjago - Das Jahr der Schlangen Folge: 25 Garmadons neue Maschine USA, DK, CDN, SIN 2012 2016-09-26 13:25 Stereo HDTV Live TV Merken Garmadon verwandelt Nya in eine böse Kreatur, die die Ninja ausgerechnet dann überfällt, als sie Nya retten wollen. Lloyd, Misako und Sensei versuchen, Garmadon zu überreden die ultimative Waffe nicht in Betreib zu nehmen, scheitern jedoch mit ihrem Vorhaben. Durch die Munition der Waffe konzentriertes Böses wird jeder, der mit ihr in Kontakt gerät, schlagartig böse und das Ultraböse gewinnt! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: NinjaGo: Rise of the Snakes Altersempfehlung: ab 6