Ninjago - Das Jahr der Schlangen Folge: 17 Das Ninjaball-Rennen USA, DK, CDN, SIN 2012 Mitten im Training schlägt auf einmal eine riesige Abrissbirne durch das Fenster des Dojo. Die Ninja, welche gerade mit Lloyd trainieren wollten, sind verwirrt, doch Dareth kann die ganze Situation erklären. Sein Mojo Dojo soll einem Golfplatz weichen, den Lord Garmadon bauen will, um Lloyds Training zu verhindern. Natürlich wollen die Ninja das nicht zulassen, allerdings braucht Dareth innerhalb eines Tages 50.000 Dollar um sein Dojo retten zu können. Die einzige Chance scheint das Ninjaball-Run Rennen zu sein, bei dem ein Preisgeld von 100.000 Dollar winkt. Während Lloyd mit seinem Drachen an den Start geht, leihen sich Kai, Zane, Cole und Jay den Wagen von Nya. Doch die Konkurrenz ist groß: Jays Eltern, der Briefträger, Coles Vater und seine Band, die Skelette, die Piraten, sowie der aus dem Gefängnis entkommene Schlangengeneral Scales und Lord Garmadon nehmen ebenfalls am Rennen Teil. Schon am Start scheint für die Ninja alles verloren, da der Wagen sabotiert wurde. Doch sie schaffen es, den Wagen wieder fahrtüchtig zu kriegen und sogar den Rückstand auf die anderen Teilnehmer aufzuholen. Durch gewagte Überholmanöver schieben sie sich schließlich bis auf den ersten Platz vor, als plötzlich die Tankleuchte aufblinkt? Originaltitel: NinjaGo: Rise of the Snakes Altersempfehlung: ab 6