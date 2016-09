Super RTL 11:35 bis 12:00 Trickserie Mr. Bean - Die Cartoon-Serie Folge: 28 Auf hoher See / Eine Teetasse für Teddy GB 2002-2015 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Mr. Bean hat bei einem Preisausschreiben gewonnen und darf eine Woche auf einem Kreuzfahrtschiff verbringen. Doch die Reise läuft alles andere als ruhig... 2. Geschichte: Bean möchte Teddy einen leckeren Tee servieren, doch dazu fehlt ihm leider eine schöne Teetasse. Also macht er sich auf den Weg in die Stadt um eine zu kaufen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mr. Bean: The Animated Series Altersempfehlung: ab 6