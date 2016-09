Super RTL 07:30 bis 08:00 Trickserie Caillou Sarahs Drachen / Spaßball / Die Gedächtnishilfe CDN 2010 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Caillou hat aus Versehen Sarahs Drachen zerstört. Jetzt möchte er ihr einen neuen Drachen kaufen. Doch im Spielzeuggeschäft sind sie ausverkauft. Was nun? 2. Geschichte: Weil Sarahs Hund den Fußball und das Springseil kaputt gebissen hat, müssen Caillou und seine Freunde improvisieren. Bald haben sie ein neues Spiel erfunden: Spaßball. 3. Geschichte: Caillou hat sich von Leo einen Stift geliehen. Doch immer wieder vergisst er, den Stift mit in den Kindergarten zu bringen. Als er sieht, wie sich Miss Martin einen Erinnerungszettel auf den Schreibtisch klebt, hat er eine Idee... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Caillou Regie: Larry Jacobs Drehbuch: Christine L'Heureux

