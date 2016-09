Super RTL 05:35 bis 06:00 Trickserie Wolfi Simons Marienkäfer / Die Klassenfahrt / Der Zaubertrick F 2011 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Simon hat ein Glas mit einer Marienkäfersammlung. Wolfi würde zu gern mal einen Käfer in seine Pfoten nehmen. Doch Simon möchte das nicht, da er Angst hat, dass seine Lieblinge wegfliegen. 2. Geschichte: Wolfis Klasse macht eine Klassefahrt! Voller Vorfreude hüpft Wolfi von der Schule nach Hause. Doch, oh Schreck, was steht da auf der Packliste? Eine Badekappe soll er auf die Reise mitnehmen? Bestimmt werden ihn alle auslachen. Brauchen die Kinder wirklich Badekappen? 3. Geschichte: Wolfi soll vor der Klasse einen Zaubertrick vorführen. Doch die meisten Tricks, die er kennt, sind langweilig. Zum Glück bringt sein Freund Emil ihn auf eine Idee... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mini Wolf