Es ist eines der größten Kongresscenter der Welt. Und es wurde vielfach ausgezeichnet. Doch das Schicksal des ICC am Messedamm, in dem zur Zeit über 600 Flüchtlinge wohnen, steht noch immer in den Sternen. Berlins Regierender Bürgermeister will das ICC sanieren und wieder für Kongresse nutzen. Aber Berlin will nur die Hälfte der Sanierungskosten aufbringen. Für die andere Hälfte wird ein Investor gesucht. Der Film begleitet die Architektin und weitere Zeitzeugen durch die wechselvolle Geschichte eines Ufos im Wartestand, in dem einst die Weltbank und die UN-Klimakonferenz tagten, Stars und Sternchen auftraten und der Presseball veranstaltet wurde.

