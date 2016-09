RBB 10:40 bis 12:10 Liebesfilm Der Traum vom Süden D 2004 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Nachdem Werner Wallner und seine Frau Henriette 25 Jahre lang mit großem Erfolg ihr Modehaus in Hamburg geleitet haben, wollen sie sich nun einen Lebenstraum erfüllen: Das glückliche Paar hat sich ein idyllisches Haus in Malaga gekauft, um fortan unter südlicher Sonne das Leben zu genießen. Für die Kinder der beiden kommt diese Nachricht völlig unerwartet. Sohn Thomas wird die Leitung der Firma übertragen, während die allein erziehende Tochter Elke das elterliche Einfamilienhaus überschrieben bekommt. Allerdings gestaltet sich der fröhliche "Start ins neue Leben" für Henriette und Werner ziemlich turbulent. In Malaga angekommen erleben sie eine böse Überraschung: Weil der Transporter unterwegs liegen geblieben ist, haben sie zwar ein Haus mit Meerblick, aber ohne Möbel. Und wegen akuten Wassermangels tröpfelt aus sämtlichen Wasserhähnen nur rostig-braune Brühe. Nach 25 Jahren reibungsloser Eheroutine droht der Traum vom Süden für das harmonische Paar zum Albtraum zu werden. Anstatt das Leben und die Liebe zu genießen, bekommen Henriette und Werner wegen jeder Kleinigkeit den größten Krach. Ihre neureichen Nachbarn, das Makler-Ehepaar Doris und Achim Höppner, sorgen für zusätzliche Verwicklungen, da die aufreizende Doris hemmungslos mit Werner flirtet. Mit tatkräftiger Hilfe ihrer alten Freunde Vera und Erich scheint es Henriette und Werner zunächst zu gelingen, ihre kleine Ehekrise zu überwinden. Als dann aber das lang ersehnte Weihnachtsfest alles andere als besinnlich verläuft, platzt Henriette der Kragen. Hals über Kopf kehrt sie nach Deutschland zurück, um mit Tochter Elke einen Hochzeitstorten-Salon zu eröffnen. Werner bleibt alleine im gemeinsamen "Traumhaus" zurück. Es dauert jedoch nicht lange, bis die beiden merken, dass sie ohne einander einfach nicht auskommen. Kurz entschlossen verkauft der liebeskranke Werner das Haus am Meer und folgt "seiner" Henriette zurück nach Deutschland. Eine heiter-melancholische Ehekomödie um Liebe und Eifersucht, romantische Ideale und ernüchternde Realitäten. Gila von Weitershausen in der Rolle der Henriette feiert am 21. März ihren 70. Geburtstag. Sie drehte mit Regisseuren wie Louis Malle (Herzflimmern - Le souffle au coeur) und Volker Schlöndorff (Die Fälschung) und ist bis heute in zahlreichen Fernsehfilmen und Episodenrollen zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gila von Weitershausen (Henriette Wallner) Elmar Wepper (Werner Wallner) Monika Peitsch (Vera) Dietrich Hollinderbäumer (Erich) Katharina Schubert (Doris) Neithardt Riedel (Achim) Maja Schöne (Elke Wallner) Originaltitel: Der Traum vom Süden Regie: Christine Kabisch Drehbuch: Katrin Ammon Kamera: Charly Steinberger Musik: George Kochbeck