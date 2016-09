RTL Passion 03:15 bis 03:45 Familienserie Alles was zählt Classics D 2010 2016-09-23 05:35 Merken Maximilian reagiert mit Unverständnis auf Simones flammenden Appell, Lena den Kontakt zu Alexander nicht zu verbieten. Er fühlt sich von ihr verraten. Simone ist sich jedoch treu geblieben, es ging ihr immer nur um das Wohl des Kindes. Als Maximilian sich weiter sperrt, nimmt Simone ihre Verantwortung für Alexander wahr und bringt ihn zu seiner Mutter. Annette verzweifelt zunehmend, nachdem jede Möglichkeit ausgeschöpft scheint, den Imbiss vor dem drohenden Abriss zu bewahren. Selbst Potthoff fühlt sich aus scheinbarem Mitgefühl animiert, Annette vor dem Aufgeben zu bewahren. Annette ahnt nichts von dem perfiden Spiel des Baukontrolleurs, bis dieser ihr ein unmoralisches Angebot macht. Richard und Jenny müssen entsetzt mit ansehen, wie Axel triumphale Einkehr ins Zentrum hält. Mit ganz besonderer Machtfülle ausgestattet demonstriert er seine Kontrolle über das neue Steinkampsche Leistungszentrum. Hilflos muss Richard Axels Provokationen ertragen - bis er den Spieß umdreht und sich unter einem großen Opfer von Axel zu befreien versucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Silvia Maleen (Jenny Steinkamp) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) André Dietz (Ingo Zadek) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Tina Kriwitz Drehbuch: Katrin Esser, Sarah Höflich

