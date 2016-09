RTL Passion 01:15 bis 02:00 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Wege ins Glück D 2003 2016-09-20 06:25 Merken Nachdem Walter nur knapp einem Mordanschlag von Kalle und Fisch entgangen ist, sinnt sie trotz aller Warnungen mehr denn je auf Rache. Sie will den Bandenkampf auf Station B ein für alle Mal beenden und holt zum Gegenschlag aus. Wenig später werden Kalle und Fisch schwer verletzt aufgefunden. Simone und Sascha sind nun fest davon überzeugt, dass Walter nur noch durch eine Flucht aus Reutlitz zu retten ist. Kittler will endgültig und offiziell zu Ming Lhai und seiner Familie stehen. Um alle Zweifel an seinen Absichten zu beseitigen, will er sich erneut mit Ming Lhai verheiraten. Auch Melanie und Mike sind entschlossen, zu heiraten. Doch dann macht ihnen Walters Flucht einen Strich durch die Rechnung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Freier (Uschi König (Strauss)) Katharina Zapatka (Ariane May) Egon Hofmann (Peter Kittler) Christiane Reiff (Ilse Wünsche) Stefan Puntigam (Andy Wagner) Katy Karrenbauer (Christine Walter) Heidi Weigelt (Sybille Mohr) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Johannes Debray Drehbuch: Andreas Fuhrmann, Sven Miehe, Martina Müller, Ariane Lange, Johannes Debray Musik: Karim Sebastian Elias