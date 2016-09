RTL Passion 22:05 bis 22:30 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten D 2016 2016-09-19 03:45 Merken Maren durchschaut sofort, dass Katrin sich durch die Hochzeit mit Gerner nur vor ihren Gefühlen für Till schützen will. Doch Katrin verteidigt ihre Entscheidung - bis sie auf das schmale Brett kommt, dass auch Till seine Gefühle für sie nur hinter einer erfundenen Freundin versteckt. Immer mehr Indizien deuten in diese Richtung, sodass Katrin schließlich zu hoffen wagt, Till sei doch ihretwegen zurückgekommen. Doch dann stellt Till Katrin seine Freundin Sarah vor - in Fleisch, Blut und Farbe. Jasmin ist überzeugt, schnell Ersatz für Milo zu finden. Doch die Modelsuche erweist sich schwieriger als gedacht, sodass Jasmin wohl oder übel bei Milo zu Kreuze kriechen muss. Emily bringt das undisziplinierte Model jedoch mit einer strengen Ansage auf Spur, und so kann Tussi Attack Kurs auf den Fashion Award nehmen. Sophie und Leon versuchen, die Sorge über den Herzfehler ihres Kindes nicht die Oberhand gewinnen zu lassen. Doch beide gehen unterschiedlich mit der Situation um, und so kommt es fast zum Streit. Doch dann wird ihnen klar, dass sie zusammenhalten müssen, denn dann sind sie stark genug, um ihrem Schicksalsschlag zu trotzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten