RTL Passion 21:10 bis 22:05 Serien The Paradise GB 2013 2016-09-19 00:20 Merken Nach Morays Rückkehr geht es mit dem "Paradise" zwar wieder bergauf, doch das Geschäft von Katherine und Tom wieder zurückzubekommen wird für ihn kein leichtes Spiel werden. Dann kommt eine gute Freundin Morays aus Paris, Clémence Romains, in die Stadt, um ihre Feuerwerkskörper zu verkaufen und zieht damit Denise' Eifersucht auf sich. Doch es ist erneut Tom Weston, der sich Moray in den Weg stellt und die Verhandlungen bedroht. Auch Jonas Franks taucht wieder auf und Moray und Dudley wissen, dass es für sie gefährlich werden kann, ihm Schutz zu gewähren. Personell scheint auch bei Miss Audrey eine Veränderung anzustehen: Sie wird Edmund Lovett heiraten und erwägt deshalb, ihre führende Position abzugeben. Doch als Clémence Miss Audrey nahelegt, auch als verheiratete Frau weiterhin ihren Beruf ausüben zu können, wandelt sich Denises anfängliche Eifersucht in Respekt gegenüber der Französin. Aber kann sie ihr tatsächlich trauen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Finn Burridge (Arthur) Elaine Cassidy (Katherine Weston) Sonya Cassidy (Clara) Ben Daniels (Tom Weston) Emun Elliott (Moray) David Hayman (Jonas Franks) Branka Katic (Clemence) Originaltitel: The Paradise Regie: David Drury, Marc Jobst Drehbuch: Bill Gallagher, Émile Zola Musik: Maurizio Malagnini Altersempfehlung: ab 6