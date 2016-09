RTL Passion 20:15 bis 21:10 Serien The Paradise - Haus der Träume GB 2013 2016-09-19 23:25 Merken Seitdem sich Moray für Denise und gegen Katherine entschieden hat, ist nun ein Jahr vergangen. Daraufhin hatte Lord Glendenning das "Paradise" übernommen und Moray ging nach Paris. Nicht nur Denise, die weiterhin im "Paradise" arbeitet, leidet unter der physischen Trennung, auch die Umsätze des Kaufhauses gehen ohne ihn bergab. Lord Glendenning hat das "Paradise" zum Verkauf ausgeschrieben und Dudley ist am Boden zerstört, dass das Kaufhaus scheinbar nicht mehr zu retten ist. Dann bringen unvorhergesehene Umstände Moray zurück und neben Denise sind auch die Angestellten überglücklich. Denn Moray hat die Idee, das "Paradise" einen Tag lang zu schließen und damit die Gerüchteküche über neue und exotische Ware anzuheizen, was zur Rettung des Kaufhauses führen soll. Doch dann taucht Katherine unerwartet mit ihrem neuen Mann Tom Weston auf... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joanna Vanderham (Denise Lovett) Emun Elliott (John Moray) Selma Brook (French Waitress) Kevin Guthrie (Nathaniel) Katie Moore (Susy) Matthew McNulty (Dudley) Stephen Wight (Sam) Originaltitel: The Paradise Regie: Marc Jobst Drehbuch: Bill Gallagher Kamera: Peter Greenhalgh Musik: Maurizio Malagnini Altersempfehlung: ab 6